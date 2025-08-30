Менеджер ZT Долженко: Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы

Заключенным в СИЗО и исправительных колониях теперь можно отправлять мемы. Об этом сообщили в компании «Защищенные телекоммуникации» (ZT, ранее — «Зонателеком»), которая с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы и предоставляет услуги звонков, электронной переписки и переводов на лицевые счета осужденных.
В компании пояснили, что новый сервис позволяет не только написать письмо, но и передать эмоции визуально — через картинку. Отмечается, что это особенно важно при ограниченных возможностях общения. Для отправки достаточно оформить заказ в приложении или на сайте, добавив изображение к письму.
После оформления письмо с мемом распечатывают в учреждении и направляют на обязательную цензуру, которая занимает от одного до трех дней. Только после этого сообщение передается в руки заключенному.
По данным компании, чаще всего родственники и близкие выбирают для отправки мемы с котами и мотивирующие цитаты. Такой выбор, как отмечают в ZT, говорит о стремлении делиться позитивом и поддержкой в непростых условиях ограниченной свободы, передает РИА Новости.
