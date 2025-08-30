Менеджер ZT Долженко: Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы

В компании пояснили, что новый сервис позволяет не только написать письмо, но и передать эмоции визуально — через картинку. Отмечается, что это особенно важно при ограниченных возможностях общения. Для отправки достаточно оформить заказ в приложении или на сайте, добавив изображение к письму.