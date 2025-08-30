От колокольчика до конуса: названы традиции первого школьного дня в разных странах

В Японии, где учебный год уже вовсю учебный год (он начинается в стране с 1 апреля), старт школьной жизни знаменуется получением рандосеру — особого ранца с жесткими стенками, рассчитанного на все шесть лет обучения в начальной школе. Это не просто аксессуар, а значимая инвестиция в детство, часто стоящая несколько сотен долларов. Изначально доступные только в красном цвете для девочек и черном для мальчиков, сегодня рюкзаки рандосеру производятся в самых разных цветах и дизайнах. Эта традиция призвана научить ребенка ответственности, бережному отношению к своим вещам и их сохранности на долгие годы. Нередко эти качественные рюкзаки передаются по наследству младшим братьям и сестрам, а из их фрагментов даже могут изготовить пенал для дальнейшей учебы.