От колокольчика до конуса: названы традиции первого школьного дня в разных странах

Около 1,8 миллиарда детей по всему миру начали или в шаге от нового учебного года, и каждая культура встречает это событие уникальными традициями. Специально к 1 сентября «МК» подготовил подборку самых необычных школьных обычаев: от японских рюкзаков, рассчитанных на шесть лет учебы, до немецких конусов с подарками.
Снова суматоха с покупками обуви, глажкой школьной формы и приобретением канцелярских принадлежностей в последнюю минуту может означать только одно: пора возвращаться в школу.
В России первый день осени, 1 сентября, известен как День знаний. Это событие отмечается, даже если выпадает на выходные. Дети облачаются в официальную одежду, а ярким символом праздника становятся букеты цветов, которые ученики дарят своим учителям. Завершается же все трогательным ритуалом «первого звонка»: традиционно ученика первого класса сажают на плечи старшеклассника, и он, звоня в колокольчик, символически возвещает о начале нового школьного года.
Но как отмечают День знаний в других странах?
Переместившись в Германию и Австрию, можно узнать другую трогательную традицию. Здесь первоклассникам дарят красочные конусообразные контейнеры — шультуты. Изначально их наполняли сладостями, чтобы «подсластить» переход к учебе, но сегодня эти подарки, часто от бабушек и дедушек, стали более практичными и могут содержать канцелярские принадлежности, книги и небольшие игрушки. Эта традиция, берущая начало в конце XVIII века, превратила первый поход в школу в большой семейный праздник. Шультуты стали настолько популярными, что их можно приобрести в магазине или изготовить своими руками.
В Германии дата начала учебного года в школах определяется на уровне федеральных земель, однако, как правило, занятия начинаются в конце августа или сентябре. В Австрии школьный учебный год также стартует в сентябре.
В Японии, где учебный год уже вовсю учебный год (он начинается в стране с 1 апреля), старт школьной жизни знаменуется получением рандосеру — особого ранца с жесткими стенками, рассчитанного на все шесть лет обучения в начальной школе. Это не просто аксессуар, а значимая инвестиция в детство, часто стоящая несколько сотен долларов. Изначально доступные только в красном цвете для девочек и черном для мальчиков, сегодня рюкзаки рандосеру производятся в самых разных цветах и дизайнах. Эта традиция призвана научить ребенка ответственности, бережному отношению к своим вещам и их сохранности на долгие годы. Нередко эти качественные рюкзаки передаются по наследству младшим братьям и сестрам, а из их фрагментов даже могут изготовить пенал для дальнейшей учебы.
В Индии начало учебного года знаменуется праздником Правешанотсавам, или «Днем приема». Обычно первый учебный день в июле, так как май и июнь считается самыми жаркими месяцами. И поскольку учеба начинается в сезон муссонов, одним из самых практичных и распространенных подарков, которые дети обмениваются в этот день, стали зонтик. Этот подарок одновременно и функционален, и символизирует защиту и заботу на новом пути.
В Италии День знаний отмечается в зависимости от региона между 10 и 15 сентября. Ученики начальной школы отмечают первый день ношением специальной рабочей одежды — «грембиуле». Эти халаты, надеваемые поверх обычной одежды, украшены разноцветными ленточками, указывающими на класс обучения. Хотя цвета разнятся от школы к школе, в выпускном классе ученики носят ленты белого, зеленого и красного цветов — повторяя цвета национального флага страны.
В Австралии учебный год начинается в конце января, а летние каникулы приходятся на зиму Северного полушария. Трудолюбивые китайские школьники начинают занятия в 7:30 и заканчивают около 17:00 с минимальными перерывами, в то время как французские ученики традиционно не учатся по средам, заменяя этот день на учебу в субботу до обеда.
Школы давно считаются микрокосмом общества, и их традиции ярко отражают культурные ценности. В Японии практика «о-содзи», когда ученики сами убирают свои классы и школьную территорию, учит дисциплине, работе в команде и ответственности за общее пространство. В Мексике еженедельные церемонии поднятия национального флага воспитывают патриотизм и гражданскую идентичность. В Новой Зеландии новых учеников и учителей могут встречать традиционной церемонией маори «поухири», демонстрируя уважение к коренному наследию страны.
В Гане по пятницам учащиеся и учителя приходят в школу в яркой традиционной одежде, известной как «пятничная одежда». Это сделано, чтобы популяризировать местное производство и для укрепления культурной гордости.
А в Канаде 30 сентября отмечается День оранжевой рубашки — день памяти о детях из числа коренных народов, пострадавших в школах-интернатах.