Для создания Музейного квартала в Красноярске снесут пристройку к историческому зданию

Она разрушается и демонтировать ее необходимо, чтобы благоустроить территорию. Конструкции перекрытий исторической части — бывшего особняка Гадаловых конца XIX века — укрепят. Здание восстановят в прежнем виде. При этом цвет его планируют оставить привычным для красноярцев, так как раньше особняк имел похожий желтоватый оттенок.