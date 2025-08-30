Для создания Музейного квартала в Красноярске снесут пристройку к историческому зданию

Она разрушается и демонтировать ее необходимо, чтобы благоустроить территорию. Конструкции перекрытий исторической части — бывшего особняка Гадаловых конца XIX века — укрепят. Здание восстановят в прежнем виде. При этом цвет его планируют оставить привычным для красноярцев, так как раньше особняк имел похожий желтоватый оттенок.
В планах не только бережно восстановить историческую часть, но и создать там новые просторные выставочные залы и арт-мастерские.
Добавим, положительное заключение государственной экспертизы на проект было получено в начале лета. Реставрацию планируется завершить к 400-летию Красноярска.