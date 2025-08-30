Ричмонд
Квартиры могут стать дешевле: россиянам назвали важное условие

Хусаинов: квартиры в новостройках могут стать дешевле на 5−8%

Источник: Комсомольская правда

Россиянам назвали важное условие, при котором квартиры в новостройках могут стать дешевле на 5−8%. Оказывается, это может произойти из-за снижения ключевой ставки. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в интервью изданию ТАСС.

«При снижении ключевой ставки до 16% к концу года мы можем увидеть снижение цен на первичном рынке в районе 5−8%», — рассказал эксперт в беседе с журналистами.

При этом Хусаинов отметил, что это не значит, что квартиры в новостройках будут чаще покупать. Доступность ипотеки сместила интерес покупателей к готовому жилью, спрос на него в будущем станет только выше, резюмировал специалист по недвижимости в интервью.

Как он отметил, динамика цен на первичном рынке будет зависеть от масштабов выдачи семейной ипотеки и возможных ограничений. В частности, речь идет о покупке жилья только в регионе прописки и отмене повышенной компенсации банкам за выдачу таких кредитов, если соответствующее решение будет принято.

Ранее KP.RU сообщил, что покупка жилья в новостройке превращается в настоящий квест. Аналитики издания перечислили важные моменты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.