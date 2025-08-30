В Роскачестве рекомендовали не покупать лилии и гиацинты к 1 сентября

В Роскачестве напомнили, что при выборе букета к 1 сентября важно учитывать не только красоту композиции, но и ее безопасность. В организации подчеркнули, что цветы с сильным ароматом могут вызвать головную боль или аллергию у ребенка и окружающих, поэтому стоит отказаться от лилий и гиацинтов.