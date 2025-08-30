В Роскачестве рекомендовали не покупать лилии и гиацинты к 1 сентября

В Роскачестве напомнили, что при выборе букета к 1 сентября важно учитывать не только красоту композиции, но и ее безопасность. В организации подчеркнули, что цветы с сильным ароматом могут вызвать головную боль или аллергию у ребенка и окружающих, поэтому стоит отказаться от лилий и гиацинтов.
Эксперты также обратили внимание на то, что розы с шипами и колючками могут быть небезопасными. В букете не должно быть острых декоративных элементов, проволоки и токсичных растений. Все составляющие должны быть надежно закреплены, чтобы ребенок не поранился.
Основным критерием специалисты называют удобство: композиция должна быть легкой и компактной, чтобы первоклассник мог без труда держать ее в руках. Слишком тяжелые и громоздкие букеты не подойдут для школьников.
Кроме того, важно учитывать практичность. В Роскачестве рекомендуют выбирать цветы, которые сохраняют свежесть в течение дня, например хризантемы, герберы или альстромерии. От растений с осыпающимися лепестками или ломкими стеблями лучше отказаться. Приобретать букеты советуют только в проверенных торговых точках, где соблюдаются правила хранения, передает ТАСС.
Чтобы выбрать долговечные цветы и сэкономить, можно ориентироваться на сезонные растения. Эксперты поделились советами в преддверии праздника.