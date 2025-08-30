В Самаре запустят автобусный маршрут до агропарка

Согласно документу, на маршруте будет работать 21 автобус среднего класса. В прямом направлении они будут следовать по ул. Аэродромная, ул. Авроры, ул. Дыбенко, ул. Советская Армия, ул. Ново-Садовая, пр. Кирова, ул. Солнечная, ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая, ул. Арена 2018, Второму проезду, ул. Вторая Стадионная, Второму проезду, ул. Арена 2018, Восьмому и Десятому проездам. В обратном направлении — по Десятому, Одиннадцатому и Восьмому проездам, ул. Арена 2018, Второму проезду, ул. Вторая Стадионная, ул. Демократическая, ул. Георгия Димитрова, ул. Солнечная, пр. Кирова, ул. Ново-Садовая, ул. Советская Армия, ул. Дыбенко, ул. Авроры, ул. Аэродромная.