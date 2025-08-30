Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре запустят автобусный маршрут до агропарка

Мэр Самары подписал постановление о запуске нового автобусного маршрута — № 93. Он будет курсировать от сквера Санфировой до агропарка «Самара».

Источник: Freepik

Согласно документу, на маршруте будет работать 21 автобус среднего класса. В прямом направлении они будут следовать по ул. Аэродромная, ул. Авроры, ул. Дыбенко, ул. Советская Армия, ул. Ново-Садовая, пр. Кирова, ул. Солнечная, ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая, ул. Арена 2018, Второму проезду, ул. Вторая Стадионная, Второму проезду, ул. Арена 2018, Восьмому и Десятому проездам. В обратном направлении — по Десятому, Одиннадцатому и Восьмому проездам, ул. Арена 2018, Второму проезду, ул. Вторая Стадионная, ул. Демократическая, ул. Георгия Димитрова, ул. Солнечная, пр. Кирова, ул. Ново-Садовая, ул. Советская Армия, ул. Дыбенко, ул. Авроры, ул. Аэродромная.