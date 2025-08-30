Ричмонд
Большой палец поведал ученым тайну мозга

Новое исследование, охватившее почти сотню видов приматов, впервые обнаружило прямую эволюционную связь между длиной большого пальца и размером мозга. Эта работа показывает, что ловкие руки и развитый интеллект развивались вместе на протяжении миллионов лет по общему для всех приматов сценарию.

Международная группа ученых из Великобритании, изучив почти сто видов приматов, как вымерших, так и ныне живущих, обнаружила прямую корреляцию: существа с относительно длинными большими пальцами, как правило, обладали и более крупным мозгом. Это первое прямое доказательство того, что эволюция мозга и ловкость рук были неразрывно связаны на протяжении всей истории развития нашего генеалогического древа.

Как отмечают авторы работы, именно крупный мозг и ловкие руки традиционно считаются ключевыми факторами, позволившими человеку создать технологии, культуру и колонизировать самые разные среды обитания. Однако до сих пор любые доказательства эволюционной взаимосвязи между этими чертами были лишь косвенными и умозрительными. Теперь же ученым впервые удалось найти прямое подтверждение этой связи.

«Мы смогли связать две наиболее отличительные черты человека: анатомию рук и размер мозга», — заявил антрополог Роберт Бартон.

Эволюция противопоставленного большого пальца, способного вращаться и касаться подушечками других пальцев, изначально помогала нашим древним предкам, жившим на деревьях, надежно хвататься за ветви. У современного человека большой палец длиннее, чем у любого другого примата. Исследователи предполагают, что изначально у наших предков развилась ловкость рук, что, в свою очередь, стало катализатором для развития более крупного и сложного мозга. По мере того, как способность приматов манипулировать объектами улучшалась, их мозг должен был увеличиваться, чтобы обрабатывать более сложные задачи и координировать движения.

«В конечном счете, однако, эти двое должны были идти, так сказать, рука об руку», — поясняет биолог-эволюционист Джоанна Бейкер.

Что особенно важно, выявленная закономерность сохранилась даже тогда, когда ученые исключили из анализа человека, что доказывает ее универсальность для всего отряда приматов. Кроме того, исследование опровергло гипотезу о том, что эволюция более длинных больших пальцев была напрямую связана исключительно с использованием инструментов — прямой корреляции обнаружено не было. Как отмечает биолог-антрополог Фотиос Александрос Каракостис, исследование наглядно показывает, что адаптация мозга и рук, вероятно, развивалась совместно, и ни размер мозга, ни длина большого пальца по отдельности не могут полностью объяснить наш эволюционный успех.

Самым неожиданным открытием для самой команды стало то, с какой именно областью мозга коррелирует длина пальца. Ученые предсказывали, что удлинение больших пальцев будет связано с ростом мозжечка, который отвечает за движение и координацию. Однако на деле связь оказалась с неокортексом — обширной областью, отвечающей за высшие когнитивные функции: мышление, сознание и обработку сенсорной информации.

«Мы всегда знали, что наш большой мозг и ловкие пальцы отличают нас, но теперь видим, что они эволюционировали не отдельно, а в рамках общих для всех приматов процессов», — резюмирует Джоанна Бейкер.