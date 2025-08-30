Большой палец поведал ученым тайну мозга

Что особенно важно, выявленная закономерность сохранилась даже тогда, когда ученые исключили из анализа человека, что доказывает ее универсальность для всего отряда приматов. Кроме того, исследование опровергло гипотезу о том, что эволюция более длинных больших пальцев была напрямую связана исключительно с использованием инструментов — прямой корреляции обнаружено не было. Как отмечает биолог-антрополог Фотиос Александрос Каракостис, исследование наглядно показывает, что адаптация мозга и рук, вероятно, развивалась совместно, и ни размер мозга, ни длина большого пальца по отдельности не могут полностью объяснить наш эволюционный успех.