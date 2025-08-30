Две семьи из Иркутской области удостоены госнаград за воспитание детей

Президент России подписал указ о награждении семей из Иркутской области государственными наградами за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Орденом «Родительская слава» награждены Олег и Юлия Воробьевы из города Братска. В их семье воспитываются девять детей и подрастает внук. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Петр и Светлана Атутовы из поселка Новонукутский. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— О семье Воробьевых из Братска рассказывал буквально на прошлой неделе, когда им и другим победителям областного конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям вручали ключи от новых «Газелей». Еще при встрече обратил внимание, насколько семья сплоченная. У супругов девять детей, подрастает внук, — рассказывают власти.
В семье Петра и Светланы Атутовых воспитываются четыре дочери и сын. Супруг работает в МЧС, проводит уроки безопасности и мастерит мебель. Жена является медсестрой, членом районного Совета женщин, а также поет в фольклорном коллективе «Талын Аялга» и занимается рукоделием. Она удостоена знаков «Материнская слава» и «Мать-героиня II степени» и является председателем школьного родительского комитета.