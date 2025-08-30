Две семьи из Иркутской области удостоены госнаград за воспитание детей

Президент России подписал указ о награждении семей из Иркутской области государственными наградами за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Орденом «Родительская слава» награждены Олег и Юлия Воробьевы из города Братска. В их семье воспитываются девять детей и подрастает внук. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Петр и Светлана Атутовы из поселка Новонукутский. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.