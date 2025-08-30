Мини-бары Петербурга начнут разоряться с 1 сентября из-за закона о «наливайках»

Штрафы будут варьироваться от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
С введением закона о «наливайках» в действие вступили новые штрафные санкции. Теперь жильцы домов, недовольные работой заведений общественного питания после 22:00, могут обратиться с жалобами в комитет или Смольный.
Чтобы избежать проверок, рестораторы могут подать заявку на включение в реестр заведений, соответствующих требованиям закона и имеющих право на ночную работу.
Ранее сообщалось, что добросовестным барам Петербурга предложат альтернативные места для работы из-за нового закона о «наливайках». Заведениям, которые не смогут продолжить деятельность на прежних площадках, помогут цивилизованно открыться и обсудят меры поддержки.