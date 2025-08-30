Мини-бары Петербурга начнут разоряться с 1 сентября из-за закона о «наливайках»

В Петербурге с 1 сентября будут введены штрафы для баров и ресторанов на первых этажах жилых домов площадью менее 50 квадратных метров за работу в ночное время. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города.