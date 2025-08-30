Ричмонд
Мини-бары Петербурга начнут разоряться с 1 сентября из-за закона о «наливайках»

В Петербурге с 1 сентября будут введены штрафы для баров и ресторанов на первых этажах жилых домов площадью менее 50 квадратных метров за работу в ночное время. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Штрафы будут варьироваться от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

С введением закона о «наливайках» в действие вступили новые штрафные санкции. Теперь жильцы домов, недовольные работой заведений общественного питания после 22:00, могут обратиться с жалобами в комитет или Смольный.

Чтобы избежать проверок, рестораторы могут подать заявку на включение в реестр заведений, соответствующих требованиям закона и имеющих право на ночную работу.

Ранее сообщалось, что добросовестным барам Петербурга предложат альтернативные места для работы из-за нового закона о «наливайках». Заведениям, которые не смогут продолжить деятельность на прежних площадках, помогут цивилизованно открыться и обсудят меры поддержки.