Ученые споткнулись на вопросе об универсальном возрасте для начала похода в школу

Рассматривая конкретные примеры, можно увидеть весь спектр вариаций. Во Франции школьное обучение стало обязательным с 3 лет, хотя это этап дошкольного образования. В Швеции дети должны идти в школу в 6 лет. Финляндия, известная своей системой образования, не требует начала обучения раньше 7 лет. В США правила устанавливаются на уровне штатов: в Вашингтоне в детский сад идут с 5 лет, но обязательным образование становится только к 8 годам, а на Гавайях посещение детского сада считается обязательным с 5 лет. В Северной Ирландии один из самых низких порогов в мире — 4 года и 2 месяца. В Китае, как и в России, дети обычно начинают учебу в 6−7 лет, в Австралии и Египте — к 6 годам, а в Южной Африке — только с 7 лет.