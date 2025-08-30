Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Портал в Ад: омичи обнаружили провал в асфальте, заполненный булькающей горячей жижей

Дыра в асфальте с кипящей жидкостью в Октябрьском округе пугает местных жителей — в нее могут попасть идущие в школу дети.

Источник: Комсомольская правда

Информацию о странном провале в асфальте на Космическом проспекте опубликовали вчера, 29 августа, жители Омска в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Со слов автора публикации, провал существует уже третьи сутки, но никто из аварийных служб к ним так и не приехал.

«Провал асфальта с горячей водой по адресу в ул. Космический проспект 18б, к.4. Если присмотреться — вода кипит. В службы позвонили, всему микрорайону горячую воду отключили и тишина уже 3-й день, никто так и не приехал», — сообщает автор поста.

Не дождавшись помощи от омских коммунальщиков, омичам пришлось самим соорудить ограждение странной подземной ямы с кипящей водой, так как это место многолюдное, а скоро тут будут проходить ученики ближайшей школы.