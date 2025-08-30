В Астане автомобили скорой помощи будут под видеоконтролем

В Астане начали оснащать автомобили скорой помощи системами видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность медицинских работников и пациентов, передает официальный сайт столичного акимата.
За последние три года в столице было зафиксировано 66 случаев нападений на бригады скорой помощи. Поэтому решили оснастить весь санитарный автотранспорт комплексами видеорегистрации.
«Сейчас на всех уровнях уделяется большое внимание обеспечению безопасности медицинских работников во время их службы. На сегодня первая машина оборудована четырьмя камерами, видеорегистратором с GSM — модулем и монитором, который обеспечивает передачу изображения в режиме реального времени. Видеопоток поступает как в диспетчерскую службу скорой помощи, так и в Центр оперативного управления Департамента полиции, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать контроль за происходящим внутри и вокруг автомобиля», — рассказали в Управлении общественного здравоохранения города.
До конца года системами видеонаблюдения планируется оснастить 100 автомобилей скорой помощи.
Напомним, после участившихся инцидентов с нападениями на медработников Президент страны поручил усилить меры безопасности и защиты прав медицинских работников.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявляла, что видеожетоны планируется внедрить для защиты врачей скорой медицинской помощи.
Ранее также сообщалось, что жители Астаны могут отслеживать передвижение бригады скорой помощи в режиме реального времени. При поступлении вызова первой категории срочности система автоматически направляет на телефон заявителя СМС-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Перейдя по ссылке, пользователь может в реальном времени наблюдать за маршрутом приближающейся бригады.