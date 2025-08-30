В Астане автомобили скорой помощи будут под видеоконтролем

«Сейчас на всех уровнях уделяется большое внимание обеспечению безопасности медицинских работников во время их службы. На сегодня первая машина оборудована четырьмя камерами, видеорегистратором с GSM — модулем и монитором, который обеспечивает передачу изображения в режиме реального времени. Видеопоток поступает как в диспетчерскую службу скорой помощи, так и в Центр оперативного управления Департамента полиции, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать контроль за происходящим внутри и вокруг автомобиля», — рассказали в Управлении общественного здравоохранения города.