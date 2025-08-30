Три станции метро каждые два года обещали новосибирцам на «Днях архитектуры»

В рамках «Дней архитектуры» в Новосибирске активно обсуждалась и такая важная в градостроительном деле тема, как развитие магистрального рельсового транспорта — в дискуссии на эту тему выступил Михаил Рудько, директор «Минскметропроекта», компании, которая разрабатывает новый план развития метро Новосибирска.
По словам генерального директора компании «Лабград» Александра Баранова, развитие метрополитена сегодня может быть хорошим способом снизить нагрузку на автомобильные дороги. Сейчас урбанисты стремятся изменить уровень автомобилизации городов в меньшую сторону: так, в Москве его удалось снизить до 300 машин на 1000 жителей, тогда как в более «бедном» Новосибирске он составляет 358 автомобилей.
Михаил Рудько подчеркнул, что в Новосибирске численность населения продолжает расти, число автомобилей растет еще быстрее, а развитие метрополитена, по сути, стоит на месте — с начала 2010-х годов число станций фактически не изменилось. И действующие 13 станций на двух линиях обслуживают только центральную часть города, никак не затрагивая окраин.
Грамотно организованные линии метро, по его мнению, должны соединять крупные жилые зоны с центрами деловой активности — как в Москве. В идеале на метро должна быть возможность проехать через весь город. При этом не обязательно копать тоннели, скажем, до Академгородка — метрополитен можно дополнить участками наземной железной дороги. Например, городской электричкой.
Еще одним важным фактором развития, по мнению спикера, должна стать система пересадочных узлов на окраинах — вроде того, что задумывался на месте нового автовокзала. Это станет еще одним стимулом предпочесть общественный транспорт.
Первоочередной задачей Рудько назвал возобновление активного строительства метро в соответствии с генпланом. Согласно ему, в среднем будет открываться по три станции за два года. Первым делом он считает необходимым строительство двух новых станций на Дзержинской линии и двух — на Ленинской (в направлении микрорайона Чистая Слобода).
Развитие метро, по его словам, будет разделено на два этапа — на 2025−30 и 2030−55 годы. Финальная схема должна быть готова до конца текущего года. Сроки реализации плана будут зависеть от финансирования и технического оснащения.