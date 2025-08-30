Три станции метро каждые два года обещали новосибирцам на «Днях архитектуры»

По словам генерального директора компании «Лабград» Александра Баранова, развитие метрополитена сегодня может быть хорошим способом снизить нагрузку на автомобильные дороги. Сейчас урбанисты стремятся изменить уровень автомобилизации городов в меньшую сторону: так, в Москве его удалось снизить до 300 машин на 1000 жителей, тогда как в более «бедном» Новосибирске он составляет 358 автомобилей.