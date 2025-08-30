В Роскачестве дали рекомендации к выбору букета на 1 сентября: вот какие цветы порадуют учителя

В Роскачестве дали рекомендации к выбору букета на 1 сентября. Названы цветы, которые могут вызвать головную боль и аллергическую реакцию вместо радости от праздника. Об этом рассказали в организации в комментарии изданию ТАСС.
«Стоит избегать цветов с сильным, навязчивым ароматом, который может вызвать головную боль или аллергическую реакцию как у самого ребенка, так и у окружающих. По этой причине не рекомендуется выбирать лилии или гиацинты», — говорится в статье издания.
Роскачество советует избегать роз из-за опасности шипов и колючек для детей. Также стоит обратить внимание на наличие острых или режущих элементов, проволоки и токсичных растений в композиции. Все части букета должны быть надежно зафиксированы, подчеркнули в организации. Также букет должен быть небольшим и не тяжелым. Отмечается, что в первую очередь важно, чтобы ребенку было удобно с ним ходить. В заключении в Роскачестве отметили, что покупать цветы нужно в проверенных торговых точках, где соблюдаются все нормы хранения.
