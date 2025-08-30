Священники РПЦ объяснили, какие знаки идут от Бога в трудных ситуациях

Кроме того, представители РПЦ подчеркнули, что болезни могут быть тоже своего рода знамениями. Для верующих они служат напоминанием о том, что Господь не оставит страдания навсегда, а для сил зла — подтверждением их бессилия перед праведностью, передает «Главный Региональный».