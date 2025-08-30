В Севастополе временно остановили работу морского пассажирского транспорта

В субботу, 30 августа, в Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт, сообщает в 07:19 мск Telegram-канал ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение. Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — говорится в публикации.
При этом в 08:08 мск появилась информация, что морской пассажирский транспорт возобновляет работу. В последнее время движение морского транспорта в Севастополе останавливают из-за погодных условий и в целях безопасности.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что над акваторией Черного моря за ночь средства ПВО ликвидировали 30 украинских БПЛА.