Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе временно остановили работу морского пассажирского транспорта

Организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 30 августа, в Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт, сообщает в 07:19 мск Telegram-канал ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение. Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — говорится в публикации.

При этом в 08:08 мск появилась информация, что морской пассажирский транспорт возобновляет работу. В последнее время движение морского транспорта в Севастополе останавливают из-за погодных условий и в целях безопасности.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что над акваторией Черного моря за ночь средства ПВО ликвидировали 30 украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше