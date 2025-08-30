МОК оценил решение IBU не допускать россиян на ОИ-2026

Российские биатлонисты остаются отстранёнными от международных соревнований с марта 2022 года и по-прежнему не могут выступать даже под нейтральным флагом. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал это решение ожидаемым, отметив, что в IBU неоднократно высказывались, что не хотят видеть Россию в международной биатлонной семье. По его словам, пока в организации такие русофобы, бесполезно рассчитывать на здравый смысл.