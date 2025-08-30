МОК оценил решение IBU не допускать россиян на ОИ-2026

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске российских спортсменов даже в нейтральном статусе.
Представители МОК подчеркнули, что каждая международная федерация обладает исключительными полномочиями по организации своих соревнований, за исключением Олимпийских игр, и рекомендовали обращаться за разъяснениями непосредственно в IBU. Ранее,
28 августа, на официальном сайте IBU было опубликовано заявление, подтверждающее, что текущие правила организации не предусматривают возможность выступления нейтральных спортсменов.
Российские биатлонисты остаются отстранёнными от международных соревнований с марта 2022 года и по-прежнему не могут выступать даже под нейтральным флагом. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал это решение ожидаемым, отметив, что в IBU неоднократно высказывались, что не хотят видеть Россию в международной биатлонной семье. По его словам, пока в организации такие русофобы, бесполезно рассчитывать на здравый смысл.
Президент IBU Олле Далин ранее объяснял условия, при которых российские спортсмены могли бы получить шанс выступить на Олимпиаде-2026. Однако новый сезон Кубка мира стартует уже в конце ноября, а зимние Олимпийские игры запланированы на февраль 2026 года.
Читайте материал по теме: МОК предупредили о допуске россиян на Олимпиаду: европейская политика важнее.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.