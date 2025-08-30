О новых законах, вступающих в силу с 1 сентября, рассказали новосибирцам

В трудовой сфере начинает действовать Федеральный закон № 144-ФЗ, устанавливающий новые ограничения для работодателей при применении дисциплинарных взысканий. Согласно новым нормам, уменьшение премии возможно исключительно за тот месяц, в котором был совершен проступок, при этом общий размер удержаний не может превышать 20% от месячной заработной платы.