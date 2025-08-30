Ричмонд
О новых законах, вступающих в силу с 1 сентября, рассказали новосибирцам

С 1 сентября в России вступает в силу пакет законодательных изменений, затрагивающих ключевые сферы жизни граждан — от трудовых отношений и банковских услуг до правил использования загородной недвижимости. Нововведения призваны усилить защиту прав потребителей, противодействовать мошенничеству и упорядочить отдельные аспекты имущественных правоотношений.

В трудовой сфере начинает действовать Федеральный закон № 144-ФЗ, устанавливающий новые ограничения для работодателей при применении дисциплинарных взысканий. Согласно новым нормам, уменьшение премии возможно исключительно за тот месяц, в котором был совершен проступок, при этом общий размер удержаний не может превышать 20% от месячной заработной платы.

Существенные коррективы внесены в сферу жилищного права. Члены семьи собственника, не участвовавшие в приватизации, теперь получат право на заключение договора социального найма в случае признания дома аварийным. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет дополнен сведениями о текущих и предыдущих членах семьи владельца объекта.

Владельцев садовых участков ожидают серьезные ограничения. Вступает в силу перечень критериев нецелевого использования земель, запрещающий ведение коммерческой деятельности. Разведение сельскохозяйственной птицы и кроликов разрешено исключительно для личных нужд. Захламление территории или ее зарастание сорняками может повлечь за собой не только административные штрафы, но и принудительную продажу участка.

Финансовый сектор также претерпевает изменения. Банки обязаны предоставлять информацию о счетах по запросам следственных органов в целях оперативного пресечения сомнительных операций. Для дополнительной защиты клиентов внедряется сервис «вторая рука», позволяющий назначить доверенное лицо, которое сможет блокировать подозрительные транзакции, не имея доступа к полным реквизитам счета.

Кредитные организации и МФО с сегодняшнего дня обязаны выдерживать «период охлаждения» перед выдачей крупных займов. Для кредитов в размере от 50 до 200 тысяч рублей этот период составит четыре часа, для сумм свыше 200 тысяч — 48 часов.

Завершает пакет изменений ужесточение правил размещения рекламы. За распространение рекламных материалов на запрещенных сайтах рекламодателям и площадкам грозят значительные штрафы.