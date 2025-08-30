Губернатор Хоценко потребовал завершить все работы по благоустройству в срок

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе еженедельного оперативного совещания, состоявшегося 30 августа, отметил необходимость ускорить темпы выполнения дорожных и благоустроительных работ до конца текущего сезона. Он подчеркнул, что времени осталось немного, и важно не только завершить все запланированные работы в срок, но и обеспечить их высокое качество.
«Необходимо нарастить темпы, чтобы успеть провести все работы, которые мы запланировали, в срок и качественно», — заявил губернатор.
Для этого Хоценко поручил профильным министерствам — транспорта, энергетики и ЖКХ, строительства, а также муниципальным властям, в том числе мэру Омска и главам районов, взять процесс выполнения работ под личный контроль. Основное внимание должно быть уделено соблюдению сроков и стандартов качества.
Глава региона также отметил, что успешная реализация этих мероприятий напрямую влияет на комфорт и качество жизни жителей региона, поэтому руководство на всех уровнях должно принимать персональную ответственность за выполнение работ.