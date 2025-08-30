Губернатор Хоценко потребовал завершить все работы по благоустройству в срок

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе еженедельного оперативного совещания, состоявшегося 30 августа, отметил необходимость ускорить темпы выполнения дорожных и благоустроительных работ до конца текущего сезона. Он подчеркнул, что времени осталось немного, и важно не только завершить все запланированные работы в срок, но и обеспечить их высокое качество.