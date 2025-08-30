Ученый объявил о неожиданной разгадке тайны Бермудского треугольника

«Циклоп» был американским угольным судном, которое использовалось для доставки топлива на военные корабли во время Первой мировой войны, напоминает Daily Mail. В марте 1918 года это судно проходило через Бермудский треугольник по пути из Сальвадора в Бразилии в Балтимор, когда исчезло, даже не подав сигнала бедствия. Несмотря на тщательные поиски, никаких следов 165-метрового судна или его 306 членов экипажа так и не было обнаружено.