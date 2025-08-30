Ученый объявил о неожиданной разгадке тайны Бермудского треугольника

«Говорил, ломая руки, краснобай и баламут: про бессилие науки перед тайною Бермуд», — пел в свое время Владимир Высоцкий. И вот теперь британский ученый утверждает, что наконец-то разгадал тайну Бермудского треугольника.
Бермудский треугольник — это место, где происходят некоторые из самых странных явлений на планете, от исчезающих самолетов до зловещих кораблей-призраков. Теперь ученый утверждает, что наконец-то разгадал тайну этого феномена, пишет Daily Mail.
Долгая история Бермудского треугольника, расположенного между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, породила множество предположений о сверхъестественных явлениях. Однако доктор Саймон Боксолл, океанограф из Университета Саутгемптона, говорит, что реальное объяснение не связано с НЛО или межпространственными порталами. Вместо этого доктор Боксолл говорит, что рекордное количество исчезновений судов в Бермудском треугольнике связано с «волнами-разбойниками». Иначе называемые экстремальными штормовыми волнами, они представляют собой непредсказуемые водяные стены, высота которых может в два раза превышать высоту окружающих волн.
Вздымающиеся на высоту до 30 метров волны аномально круты и могут неожиданно обрушиться с направлений, отличных от преобладающего ветра, рассказывает Daily Mail.
По словам доктора Боксолла, большое судно, оказавшееся в ловушке одной из этих смертоносных волн, может «затонуть в течение двух-трех минут».
Теории, связанные со смертоносным притяжением Бермудского треугольника, широко распространились после исчезновения американского военного корабля «Циклоп» в 1918 году.
«Циклоп» был американским угольным судном, которое использовалось для доставки топлива на военные корабли во время Первой мировой войны, напоминает Daily Mail. В марте 1918 года это судно проходило через Бермудский треугольник по пути из Сальвадора в Бразилии в Балтимор, когда исчезло, даже не подав сигнала бедствия. Несмотря на тщательные поиски, никаких следов 165-метрового судна или его 306 членов экипажа так и не было обнаружено.
В связи с внезапным исчезновением судна USS Cyclops сторонники теорий заговора и энтузиасты НЛО выдвинули десятки диких теорий, объясняющих потерю.
Однако доктор Боксолл говорит, что USS Cyclops, скорее всего, был потоплен случайной волной. Выступая в документальном сериале «Загадка Бермудского треугольника», доктор Боксолл отметил, что Бермудский треугольник является особенно популярным местом для волн-изгоев.
Он говорит: «На юге и севере бывают штормы, которые приходят вместе. А если из Флориды придут еще какие-нибудь волны, это может привести к потенциально смертельному образованию опасных волн».
Вместе со своими коллегами из Саутгемптонского университета доктор Боксолл сконструировал масштабную модель американского корабля «Циклоп», чтобы увидеть, как он может отреагировать на внезапную волну. Модель показала, что из-за плоского основания судна и его огромных размеров волнам не потребуется много времени, чтобы захлестнуть судно.
Доктор Боксолл объясняет, что внезапная волна может быть настолько крутой, что судно может зависнуть между ее вершинами, в результате чего середина судна нависает над впадиной.
По словам доктора Боксолла, если большое судно, для поддержания которого требуется вода, окажется подвешенным таким образом, оно «развалится надвое».
«Они крутые, они высокие — мы измерили волны, превышающие 30 метров, — говорит доктор Боксолл. — Если это произойдет, судно может затонуть в течение двух-трех минут».
Если бы на «Циклоп» ВМС США или любое другое исчезнувшее судно налетели волны, это объяснило бы, почему они затонули, не успев подать сигнал бедствия.
Доктор Боксолл добавляет: «Чем больше судно, тем больше причинен ущерб».
Однако не все ученые убеждены в том, что на самом деле существует тайна, которую нужно объяснить в первую очередь. На самом деле, ряд исследователей отметили, что количество кораблекрушений и авиакатастроф внутри Бермудского треугольника находится в пределах нормы.
По данным Национального океанографического и атмосферного управления (NOAA), «нет никаких свидетельств того, что таинственные исчезновения происходят в Бермудском треугольнике с большей частотой, чем в любом другом крупном, хорошо посещаемом районе океана».
Аналогичным образом, данные лондонского страхового агентства Lloyd’s, специализирующегося на страховании, показывают, что таких случаев нет. в Бермудском треугольнике больше потерь судов, чем где-либо еще в мире. Те потери, которые все же происходят, могут быть легко объяснены природными факторами, такими как сильные волны или тот факт, что в Карибском бассейне относительно трудно ориентироваться.
В NOAA отмечают: «Экологические соображения могут объяснить многие, если не большинство, случаев исчезновения. Большое количество островов в Карибском море создает множество мелководных зон, которые могут быть опасны для судоходства».