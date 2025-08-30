Звезда шансона Успенская отвергла потенциального зятя. Видео

Ранее журналисты выяснили, что Плотников младше Плаксиной на девять лет и имеет задолженность по решению суда — 1,2 миллиона рублей за некачественный ремонт квартиры, из которых 500 тысяч до сих пор не возвращены заказчику. Успенская отметила, что не в курсе финансовых вопросов молодого человека и считает эти проблемы личным делом Плотникова. Артистка добавила: несмотря на свое мнение, она не препятствует отношениям дочери и не желает мешать ее счастью.