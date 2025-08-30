Ричмонд
Звезда шансона Успенская отвергла потенциального зятя. Видео

Звезда шансона Любовь Успенская заявила, что не одобряет выбор своей дочери Татьяны Плаксиной в личной жизни. По словам артистки, ее молодой человек Никита Плотников не соответствует уровню ее наследницы.

Успенская заявила, что возлюбленный ее дочери (на фото) совершенно ей не подходит.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — заявила Успенская в интервью Пятому каналу за кулисами своего юбилейного концерта в зале «Москва». Она отметила, что они разные люди и вовсе не подходят друг другу.

Ранее журналисты выяснили, что Плотников младше Плаксиной на девять лет и имеет задолженность по решению суда — 1,2 миллиона рублей за некачественный ремонт квартиры, из которых 500 тысяч до сих пор не возвращены заказчику. Успенская отметила, что не в курсе финансовых вопросов молодого человека и считает эти проблемы личным делом Плотникова. Артистка добавила: несмотря на свое мнение, она не препятствует отношениям дочери и не желает мешать ее счастью.

Певица рассказала, что пара иногда живет в ее доме. По словам Успенской, это связано не с желанием контролировать дочь, а с удобством: ей приятно бывать вместе с молодыми за одним столом. Кроме того, артистка знакома с семьей бойфренда — по ее словам, отношения с его родственниками сложились доброжелательные. Когда речь зашла о возможной свадьбе, звезда предпочла сменить тему и попросила журналистов не обсуждать этот вопрос.

Ранее между Успенской и ее дочерью возник конфликт, который обострился 2 октября, когда певица сообщила о пропаже дочери после возвращения с гастролей. Адвокат предположил, что Татьяна могла покинуть Россию под воздействием наркотиков. В конце концов выяснилось, что она находится за границей, а Успенская подозревала, что дочь могла быть помещена в психиатрическую больницу, передает «Царьград».