Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября

Мессенджер MAX с 1 сентября появится на смартфонах, продаваемых в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Подпишитесь на канал РИА Новости>>>

«MAX не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений — соцсеть “ВКонтакте”, RuStore и так далее. Но также появится и приложение MAX. Оно просто появится в этой папке. Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России», — сказал собеседник агентства.

Зыков добавил, что приложение может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей, — это смартфоны с прошивкой Global.

Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе — дорого, это повышает себестоимость продукции.

«Он (MAX. — Прим. ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение — рекомендуемыми приложениями являются в том числе “VK Мессенджер” — сейчас это будет MAX. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить», — добавил он.

Мессенджер MAX.

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.

В ближайшее время появится возможность подключаться к «Госуслугам». В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​

Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.