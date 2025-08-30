MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября

«MAX не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений — соцсеть “ВКонтакте”, RuStore и так далее. Но также появится и приложение MAX. Оно просто появится в этой папке. Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России», — сказал собеседник агентства.