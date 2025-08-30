Ученые выявили способность мозга выбирать место для включения «обезболов»

В эксперименте приняли участие 93 здоровых добровольца. Им наносили на разные участки тела (лицо, руки, ноги) обычный крем, который представляли как мощное обезболивающее, и одновременно тайно снижали интенсивность болевого теплового воздействия. Это классическая модель индукции плацебо-эффекта: до 61 процентов участников сообщали о значительном уменьшении боли именно в той области, где был нанесен «анестетик». Для сканирования мозга использовался один из самых мощных в Австралии 7-тесловый МРТ-сканер, позволивший увидеть активность с высочайшим разрешением.