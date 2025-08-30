Ущерб от киберпреступлений в России достиг 120 млрд рублей

С января по июль зарегистрировано почти 425 тысяч преступлений в сфере IT и компьютерной информации. Несмотря на то что общее число таких случаев сократилось на 2,3%, их доля в структуре преступности выросла до 39,2%. Большая часть преступлений связана с мошенничеством и кражами — более 265 тысяч случаев. Почти каждое шестое нарушение связано с незаконным оборотом наркотиков: число таких преступлений увеличилось более чем на 50%.