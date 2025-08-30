Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут вернуть смартфоны без предустановленного RuStore

С сентября российские покупатели смогут вернуть смартфон как некачественный, если на нем нельзя будет установить магазин приложений RuStore и ряд других отечественных сервисов. Об этом сообщил первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.

С сентября российские покупатели смогут вернуть смартфон как некачественный, если на нем нельзя будет установить магазин приложений RuStore и ряд других отечественных сервисов. Об этом сообщил первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.

Нововведение, как уточнил сенатор, коснется в том числе айфонов. С 1 сентября вступает в силу закон, который обязывает производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать возможность свободной установки и обновления российских приложений, включая RuStore.

Шейкин отметил, что если производитель или поставщик не выполнит это требование, устройство может быть признано несоответствующим обязательным стандартам, и покупатель получит право на возврат товара как некачественного.

По словам сенатора, эти меры имеют важное значение для укрепления технологической независимости страны и повышения информационной безопасности России, позволяя потребителям пользоваться отечественными сервисами наравне с иностранным, передает ТАСС.

7 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете американской компании Apple ограничивать установку на свои устройства единого отечественного магазина приложений RuStore. Нововведением запрещается вводить условия, которые могут помешать загрузке и использованию как приложений российских разработчиков, так и самого единого магазина приложений.