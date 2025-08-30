На Крымском мосту сегодня к утру устранили автомобильные очереди

На протяжении четверга и пятницы на Крымском мосту наблюдались внушительные очереди. Количество машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи вечером 27 августа превысило тысячу, ночью очередь стала немного меньше, но 28 августа она вновь достигла той же цифры.