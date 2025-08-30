На Крымском мосту сегодня к утру устранили автомобильные очереди

В субботу утром на Крымском мосту отсутствуют очереди из автомобилей к досмотровым пунктам. Проезд свободен, передает тг-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на объекте.
«07:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет», — сказано в сообщении. Автомобильные пробки на подъезде впервые ликвидированы с 27 августа.
На протяжении четверга и пятницы на Крымском мосту наблюдались внушительные очереди. Количество машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи вечером 27 августа превысило тысячу, ночью очередь стала немного меньше, но 28 августа она вновь достигла той же цифры.
