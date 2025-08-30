У родителей осталось два дня, чтобы приобрести все необходимое к 1 сентября, а заодно прикупить что-то вкусненькое из местной продукции: Где в Кишиневе пройдут школьные и продовольственные ярмарки

Примэрия Кишинёва сообщает, что в выходные
На пешеходной улице Евгения Доги, в сквере Кафедрального собора «Nașterea Domnului», 31.08.2025 — культурно-художественное мероприятие, посвящённое Дню румынского языка, включая ярмарки ремесленных изделий и изделий ручной работы.
В секторе Ботаника, в парке «Valea Trandafirilor», до 19.09.2025 — ярмарка «Dor de Vară», организованная совместно с АО «Perspectiva».
Также в парке «Валя Трандафирилор», до 31.08.2025 — Ярмарка изделий ручной работы, организованная претурой.
На пл. Мунчешть, д. 170 и бул. Траяна, д. 22 — Ярмарка сезонных фруктов и овощей, до 08.09.2025.
В секторе Буюканы, на бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 103, возле кинотеатра «Патрия Лотяну», с 30 по 31.08.2025 — Ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale», организованная совместно с АО «Yard Platform»;
На ул. Ион Крянгэ, 72 и 76, с 23.08 по 07.09.2025 — Школьная ярмарка.
В том же секторе, на ул. Л. Деляну, д. 1, до 23.09.2025 — Фруктово-овощная ярмарка.
В секторе Центр, на ул. Измаильской, д. 94, угол с проспектами Д. Кантемира, Штефана чел Маре и Сфынт, д. 8 (периметр, прилегающий к зданиям UNIC и Moldtelecom), угол с ул. Тигина и ул. Митрополита Варлаама, до 10.09.2025 — Школьная ярмарка.
На территории Птичьего рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — Тематическая ярмарка «Стругураш» (15.08−18.09.2025) с продажей сезонной сельскохозяйственной продукции, в том числе винограда, товаров и аксессуаров для производства и хранения вина, организованная предприятием «Центральный рынок»;
Ярмарка фруктов и овощей, до 31.08.2025, по следующим адресам: Хынчешское шоссе, д. 86, ул. Герге Асаки, д. 79, угол ул. Измаил с бульваром Д. Кантемира (рядом с рынком ООО «Экстремум»), ул. В. Докучаева, 3/2, ул. Мелестиу, 14/3, ул. Спрынченая, 1А, ул. Гренобля, 165/3, ул. Гренобля, 157.
В секторе Чеканы, на ул. Алеку Руссо, д. 61, до 31 августа 2025 года — Школьная ярмарка.
В переулке от ул. Мирчи чел Бэтрын, угол с ул. П. Заднипру, с 29 по 31 августа 2025 года — Ярмарка традиций, организованная совместно с АО «Перспектива»;
В секторе Рышкановка, на Московском бульваре, д. 21, напротив ул. М. Басараб, д. 6 — Фруктово-овощная ярмарка, до 10 сентября 2025 года.
На ул. Богдана Воеводы, д. 1/1 — Школьная ярмарка, до 10 сентября 2025 года.
Примэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, призванные обеспечить укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
Для тех, кто не успевает купить все необходимое для школьников отдельно публикуем адреса ярмарок, некоторые из них будут работать и после 1 сентября.
В секторе Центр ярмарки будут работать по 10 сентября:
- бульвар Штефана чел Маре, 8, на пересечении улицы Измаил с бульваром Дмитрий Кантемир;
- улица Митрополита Варлаама, 56, в периметре рынка Grisan Hamb;
- улица Митрополита Варлаама, между улицами Тигина и Армянская;
- улица Тирасполь, 5.
В секторе Чеканы ярмарка будет открыта по 10 сентября:
- улица Алеку Руссо, 61.
В секторе Буюканы ярмарки будут работать в период с 14 августа по 1 сентября, тут надо успеть.
- улица Иона Крянги, 72−76;улица Каля Ешилор, 5.
В секторе Ботаника ярмарка будет работать по 10 сентября:
- бульвар Дечебал.
- Рышкановка.
Ярмарки будут организованы до 1 сентября:
- улица Богдан Воевода, 1/1;
- на пересечении улиц Кожокарь и Александру чел Бун.