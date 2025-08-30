Прикамец лишился мотоцикла за нетрезвое вождение

Кизеловский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в управлении механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость.
Установлено, что в июне фигурант сел за руль мотоцикла, выпив, и поехал по улицам города, но его остановили сотрудники ГАИ. Освидетельствование зафиксировало, что мотоциклист находится в состоянии алкогольного опьянения. В 2022 году кизеловец уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Суд приговорил виновного к году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и на 2 года и 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Мотоцикл осужденного конфисковали, он достанется государству. Приговор еще не вступил в законную силу.