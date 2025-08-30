Прикамец лишился мотоцикла за нетрезвое вождение

Установлено, что в июне фигурант сел за руль мотоцикла, выпив, и поехал по улицам города, но его остановили сотрудники ГАИ. Освидетельствование зафиксировало, что мотоциклист находится в состоянии алкогольного опьянения. В 2022 году кизеловец уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.