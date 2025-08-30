На Марс обнаружили «распределяющую шляпу» из «Гарри Поттера»

Странный «шлем», замеченный на Марсе, сравнивают с «распределяющей шляпой» из «Гарри Поттера». На самом деле, эта марсианская скала, недавно обнаруженная марсоходом НАСА «Персеверанс» и озадачивающая людей своим внешним видом, весьма напоминающим шляпу.
Странный объект, обнаруженный в древнем кратере Езеро на Марсе, сравнивают с «распределяющей шляпой» из «Гарри Поттера». На Reddit его также сравнивают со шлемом, вулканом, гульфиком и персонажем мультфильмов Марвином Марсианином.
Один из комментаторов пошутил: «Совершенно очевидно, что это шлем испанского конкистадора». А другой добавил: «Выглядит как часть подcтавки для стаканчика».
Любопытный объект покрыт маленькими каменистыми вкраплениями, которые могут раскрыть секреты ее образования, возможно, миллиарды лет назад, пишет Daily Mail. Когда-то Марс был усеян тысячами огромных вулканов, в которых, по данным НАСА, происходили «суперизвержения» — самый мощный тип вулканического извержения, который только существует.
Планетолог из Имперского колледжа Лондона Мэтью Дженге пошутил, что это может быть «портключ» — артефакт из книг о Гарри Поттере, который переносит людей. Хотя объект может напоминать сортировочную шляпу, этот эффект может быть обусловлен психологическим феноменом, известным как «парейдолия» — восприятием сходства на случайных изображениях.
Как отметил один из пользователей Reddit, человеческий разум «отлично умеет видеть закономерности», которые он распознает в объектах и явлениях здесь, на Земле.
«Этот каменный узор выглядит как шлем, если смотреть под этим очень специфическим углом», — отмечают пользователи, добавив: «Под любым другим углом он будет выглядеть как любой старый камень».
Скала была сфотографирована 5 августа марсоходом Perseverance с помощью своего прибора Mastcam-Z, основной научной камеры марсохода НАСА.
Объект был найден в кратере Джезеро, 28-мильной впадине на Марсе, в которой миллиарды лет назад находилась жидкая вода. При ближайшем рассмотрении оказывается, что она сверху донизу покрыта маленькими пузырьками, которые геологи называют «сферулами». Шарики, уже найденные на Красной планете, представляют собой примерно сферическую гальку диаметром от 0,01 мм до 4 мм, отмечает Daily Mail. На Земле шарики образуются в результате быстрого охлаждения капель расплавленной породы во время извержения вулкана или конденсации породы, испарившейся при падении метеорита, но почему объект приобрел необычную шляпообразную форму, остается загадкой.
Доктор Кейрон Хикман-Льюис, специалист по земле из Биркбекского Лондонского университета, назвал это «очень интересным объектом».
«Это напоминает мне один из тех довольно потрепанных шлемов, которые часто встречаются в средневековых ордах, хотя я не думаю, что нам следует ожидать чего-то столь же антропогенного на Марсе, — комментирует он в интервью Daily Mail. — Я думаю, что его четко выраженный цвет и текстура по сравнению с окружающей породой определенно говорят нам о том, что это “неуместный” объект в марсианском ландшафте. По-видимому, он состоит из шариков — сферических частиц, которые могут быть осадочными или вулканическими по происхождению — и были размыты со своего первоначального местоположения и перенесены сюда».
Но только по этому изображению трудно определить его происхождение, добавил ученый.
А доктор Лидия Халлис, ученый-планетолог из Университета Глазго, считает, что нет ничего удивительного в том, что на Марсе можно увидеть подобный камень. «Форма типична для выветривания в суровых условиях Марса, и конкреции похожи на те, что были впервые обнаружены марсоходом НАСА Opportunity для исследования Марса, которые в СМИ были названы “черникой”, — сказала она. — Эти конкреции образуются в результате взаимодействия воды с осадочными породами и состоят из оксида железа».
Это не первый случай, когда странные сферы были замечены на Марсе, который находится в среднем в 225 миллионах километров от Земли, напоминает Daily Mail. Ранее в этом году на снимке крупным планом, сделанном марсоходом Perseverance, была видна масса, похожая на инопланетянина, состоящая из сотен сфер размером в миллиметр.
«Персеверанс» приземлился в кратере Джезеро на Марсе, где, как полагают, миллиарды лет назад находилось пышное озеро и дельта реки, в феврале 2021 года после почти семимесячного путешествия в космосе. Перед ним стоит задача найти следы окаменелой микробной жизни древнего прошлого Марса и собрать образцы горных пород для отправки на Землю в рамках будущих миссий на Красную планету.