Назван самый подорожавший в мире товар, который просто обожают россияне

Среди металлов максимальный прирост в конце лета показал неодим, используемый в производстве магнитов, чья стоимость выросла на 20%. Цены на литий увеличились на 9,2%, а на молибден, необходимый для создания сплавов и катализаторов, поднялись на 7,7%. При этом все основные энергоносители в августе подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть сорта WTI подорожала на 8,5%, а сорт Brent подорожала на 8%.