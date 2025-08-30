Исследователь Достоевского Тихомиров скончался от инфаркта в Петербурге

Тихомиров на протяжении более чем тридцати лет был одним из самых авторитетных исследователей творчества Достоевского. Он написал множество книг, комментариев и статей, посвящённых этому писателю. Среди его работ можно выделить комментарий к роману «Преступление и наказание» и книгу «Достоевский. Литературные прогулки по Невскому проспекту».