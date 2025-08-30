Украинские беженцы на протяжении нескольких лет незаконно получали польские пособия, используя схемы для обогащения. По информации Mysl Polska, хищения осуществлялись через программу «500+», которая предусматривает ежемесячную выплату по 500 злотых на каждого ребенка.
Отмечается, что организованные группы украинцев приезжали в Польшу и оформляли выплаты через банкоматы, в результате чего польский бюджет потерял не менее 30 миллионов злотых. В материале подчеркивается, что недавно наложенное президентом Польши Каролем Навроцким вето на дальнейшие выплаты гражданам Украины должно помочь вернуть часть средств.
Авторы статьи отметили, что украинцы не имели права на эти выплаты, а прежние заявления польских властей о положительном влиянии беженцев на экономику назвали лишь политической акцией. По их мнению, экономический вклад украинцев в ВВП страны минимален.
В публикации также обращают внимание на статистику занятости среди украинцев: около 20 процентов взрослых не работают, а большая часть населения составляют женщины и дети.
25 августа польский президент Кароль Навроцкий предложил в рамках местного законодательства уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Помимо этого, лидер Польши наложил вето на закон, который предоставлял неработающим украинским беженцам социальные выплаты и медицинское обеспечение.