Mysl Polska: Украинские беженцы несколько лет обворовывали поляков

Отмечается, что организованные группы украинцев приезжали в Польшу и оформляли выплаты через банкоматы, в результате чего польский бюджет потерял не менее 30 миллионов злотых. В материале подчеркивается, что недавно наложенное президентом Польши Каролем Навроцким вето на дальнейшие выплаты гражданам Украины должно помочь вернуть часть средств.