Выявлена способность запаха тела рассказать о человеке неприятные вещи

* Прогорклое пиво. Если вы оказались рядом с человеком, от которого разит прогорклым пивом, это может быть не только признаком того, что у него была тяжелая ночка в городе. На самом деле, сильный запах несвежего пива — распространенный признак туберкулезной инфекции. Это связано с тем, что бактерии, которые поражают легкие и вызывают заболевание туберкулезом, издают сильный запах. Поскольку они обитают в дыхательной системе, запах изо рта пациента часто ощущается сильнее всего. Однако в некоторых случаях от кожи человека, больного туберкулезом, исходит запах, который описывается как «мокрый картон» и соляной раствор.