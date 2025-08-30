Выявлена способность запаха тела рассказать о человеке неприятные вещи

В переполненном автобусе, в душном спортзале или на переполненном танцполе все мы когда-либо ощущали неприятный запах чьего-либо тела. Лишенное приятности «амбрэ» может заставить вас прикрыть нос или потянуться за ближайшим флаконом дезодоранта. Но ученые говорят, что запах тела может многое рассказать о человеке.
От безошибочно узнаваемого запаха повышенного уровня стресса до запаха застоявшегося пива, свидетельствующего о туберкулезной инфекции, запах вашего тела может свидетельствовать о вашем здоровье, пишет Daily Mail. А у некоторых людей даже сложные заболевания, такие как болезнь Паркинсона на раннем этапе, можно обнаружить простым обнюхиванием.
Доктор Брюс Кимбалл, эксперт по запахам из Центра химических исследований Monell, рассказал Daily Mail: «Давно известно, что различные заболевания изменяют запахи тела. На самом деле, было время, когда врачи обычно нюхали мочу пациентов, чтобы выявить некоторые заболевания».
Далее Daily Mail рассказывает о некоторых запахах и связанных с ним проблемах со здоровьем.
* Прогорклое пиво. Если вы оказались рядом с человеком, от которого разит прогорклым пивом, это может быть не только признаком того, что у него была тяжелая ночка в городе. На самом деле, сильный запах несвежего пива — распространенный признак туберкулезной инфекции. Это связано с тем, что бактерии, которые поражают легкие и вызывают заболевание туберкулезом, издают сильный запах. Поскольку они обитают в дыхательной системе, запах изо рта пациента часто ощущается сильнее всего. Однако в некоторых случаях от кожи человека, больного туберкулезом, исходит запах, который описывается как «мокрый картон» и соляной раствор.
Профессор Пердита Барран, исследователь запахов из Манчестерского университета, рассказала Daily Mail, что, вероятно, способность чувствовать запахи при этом инфекционном заболевании развилась у нас в процессе выживания: «Так же, как мы эволюционировали, чтобы чувствовать запах гниющей пищи, легко понять, как мы могли сохранить способность диагностировать инфекционные заболевания».
* Рыба и моча. Если запах тела начинает приобретать рыбный оттенок и «напоминает запах мочи», это может быть очень плохим признаком. Эти запахи, как отмечает Daily Mail, могут быть признаком серьезного заболевания почек, которое нарушает способность вашего организма выводить токсины.
Почки — это, по сути, система фильтрации организма, ответственная за выведение вредных химических веществ из крови и выведение их с мочой. Если почки не работают, химические вещества, которые наш организм обычно выводит из организма, просто накапливаются в крови. Когда мы потеем, некоторые из этих химических веществ попадают на кожу, где они испаряются и создают очень неприятный запах, поясняет Daily Mail.
В некоторых редких случаях рыбный запах также может быть вызван состоянием «триметиламинурия». Это генетическое заболевание, из-за которого организм не способен расщеплять химическое соединение под названием триметиламин. Затем это химическое вещество выделяется из организма с потом и создает запах, похожий на запах тухлых яиц, рыбы или мусора.
* Запах переспелых фруктов. Одним из наиболее известных способов обнаружения болезни с помощью обоняния является предупреждение, исходящее от сладко пахнущего дыхания. Хотя это может показаться даже приятным, если у кого-то изо рта пахнет сахаром или от него исходит запах «старой вазы для фруктов», это, скорее всего, признак того, что он серьезно болен.
Сладкий запах — верный признак критически низкого уровня инсулина в вашем организме, что может быть признаком недиагностированного диабета 1 типа, предупреждает Daily Mail. Когда уровень инсулина, гормона, необходимого нашему организму для превращения сахара в энергию, становится слишком низким, организм начинает расщеплять жир для получения энергии. В результате этого процесса в кровь попадают химические вещества, называемые «кетонами», которые придают вашему организму необычно сладкий запах.
Профессор Барран говорит: «В результате этого процесса выделяются кетоны, а мы, люди, хорошо чувствуем запах кетонов».
Этот процесс также повышает кислотность крови пациента, что в некоторых случаях может привести к летальному исходу.
«Парамедиков учат чувствовать запах изо рта людей, которые упали в обморок на улице, и проверять, нет ли запаха кетонов, потому что это признак того, что у кого-то гипергликемия», — отмечает профессор Барран.
* Сильная потливость. После напряженного рабочего дня или пробежки до автобуса можно заметить, что запах тела намного хуже, чем обычно. Это связано с тем, что пот после стресса действительно пахнет хуже, чем обычный пот, поясняет Daily Mail. Наше тело покрыто примерно двумя-четырьмя миллионами потовых желез, большинство из которых относятся к типу клеток, называемых эккринными железами. Однако, когда мы испытываем стресс, мы начинаем потеть гораздо сильнее благодаря железам второго типа, известным как апокринные железы. Они сосредоточены в волосистых областях, таких как подмышки, и выделяют пот, богатый белками и жирными веществами, называемыми липидами.
Доктор Кимбалл отмечает: «Наш запах — это не просто результат нашего собственного метаболизма. Мы поддерживаем жизнь миллионов микробов, и они тоже могут реагировать на изменения в нашем метаболизме».
Когда эти микробы внезапно попадают в насыщенный питательными веществами пот после стресса, это приводит к тому, что ваша кожа начинает неистово питаться. Летучие химические вещества, выделяемые бактериями при их питании и размножении, придают поту при стрессе такой резкий запах.
* Чеснок или специи. Иногда запах тела человека объясняется очень просто, замечает Daily Mail. Продукты, содержащие много летучих химических веществ, могут напрямую влиять на запах пота. Когда человек ест много лука, чеснока или специй, химические вещества, которые придают этим продуктам их вкус, остаются в организме. В конечном итоге эти химические вещества выделяются в виде пота, который испаряется с кожи. Так что, если у вас получится особенно ароматное блюдо, вы, возможно, еще долго будете ощущать его запах.
* Жирный мускус. Хотя не каждый сможет уловить этот запах, его, безусловно, следует остерегаться, пишет Daily Mail. Горстка чрезвычайно талантливых «супер-нюхачей» обладают невероятной способностью распознавать болезнь Паркинсона по запаху — еще до того, как врачи смогли бы диагностировать это заболевание.
Пожалуй, наиболее известная история 74-летней медсестры на пенсии по имени Джой Милн поразила ученых своим заявлением о том, что она может чувствовать запах болезни Паркинсона. В ходе исследования ученые дали Джой Милн понюхать 12 рубашек, шесть из которых недавно носили пациенты с болезнью Паркинсона.
Она не только правильно идентифицировала шестерых пациентов с болезнью Паркинсона, но и выявила еще одного человека, у которого это заболевание было диагностировано менее чем через год. По словам Милн, запах при болезни Паркинсона — это мускусный, жирный запах, который остается на одежде и тканях.
Профессор Барран говорит: «Запах при болезни Паркинсона сильнее всего ощущается, когда симптомы у пациента проявляются хуже всего. Обычно это происходит до того, как им ставят диагноз или если их лекарства не помогают».
Джой Милн способна распознавать этот запах, потому что у нее есть заболевание, называемое наследственной гиперосмией, которое делает ее в тысячи раз более чувствительной к запахам, чем обычный человек. Хотя таланты мисс Милн уникальны, профессор Барран говорит, что многие женщины сообщали о том, что замечали внезапное изменение запаха своего партнера еще до того, как у них диагностировали это заболевание.