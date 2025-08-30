Торги на строительство турбазы в природном парке «Ергаки» приостановлены из-за жалобы единственного участника

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю приняло жалобу к рассмотрению. До вынесения окончательного решения все торги приостановлены. Это уже не первый случай срыва тендеров на строительство туристической инфраструктуры в «Ергаках» — ранее аналогичные аукционы также признавались несостоявшимися.