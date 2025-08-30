Ричмонд
Торги на строительство турбазы в природном парке «Ергаки» приостановлены из-за жалобы единственного участника

Аукцион на строительство туристической базы в знаменитом природном парке «Ергаки» приостановлен после жалобы единственного участника торгов — красноярской компании ООО ПСК «Барс». Контракт стоимостью 279,5 млн рублей предполагал возведение объекта к 30 ноября 2026 года в Ермаковском районе края.

Как сообщается на портале госзакупок, комиссия Туристского информационного центра отклонила заявку компании из-за отсутствия подтверждения стоимости ранее выполненных работ. Согласно требованиям документации, участник должен был предоставить акты приемки с указанием цены выполненных обязательств на сумму не менее 182,7 млн рублей.

В своей жалобе в УФАС компания утверждает, что полностью соответствовала всем требованиям Федерального закона № 44 «О контрактной системе».

«Заявка составлена и подана с учетом всех норм и соответствует требованиям конкурсной документации», — указывается в обращении.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю приняло жалобу к рассмотрению. До вынесения окончательного решения все торги приостановлены. Это уже не первый случай срыва тендеров на строительство туристической инфраструктуры в «Ергаках» — ранее аналогичные аукционы также признавались несостоявшимися.

Природный парк «Ергаки» является одним из самых популярных туристических направлений в Сибири, ежегодно привлекающим тысячи любителей активного отдыха. Развитие инфраструктуры здесь является частью региональной программы по развитию туризма.