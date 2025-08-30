Ричмонд
На Крымском мосту впервые за несколько дней нет очереди

Движение на Крымском мосту стабилизировалось после нескольких дней пробок.

Очереди автомобилей на въезде к Крымскому мосту полностью исчезли впервые с 27 августа. Об этом сообщил информационный центр, освещающий ситуацию на подходах к мосту. По данным центра на восемь утра, движение через ручные досмотровые пункты с обеих сторон переправы проходит без задержек.

«08:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Ведомство отметило, что обстановка стабилизировалась после нескольких дней больших очередей.

Утром 29 августа на Керченской стороне Крымского моста в очереди на ручной досмотр находилось 1610 автомобилей, время ожидания составляло около четырех часов. Со стороны Тамани очередей не было. Значительные очереди наблюдались также в среду и четверг.