На Крымском мосту впервые за несколько дней нет очереди

Очереди автомобилей на въезде к Крымскому мосту полностью исчезли впервые с 27 августа. Об этом сообщил информационный центр, освещающий ситуацию на подходах к мосту. По данным центра на восемь утра, движение через ручные досмотровые пункты с обеих сторон переправы проходит без задержек.