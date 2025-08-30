В Москве из-за концерта Егора Крида перекроют несколько улиц

Планировать маршруты заранее с учетом временных ограничений 30 августа посоветовали москвичам представители ЦОДД.
— Сегодня в районе спортивной арены «Лужники» будет временно закрыто движение в связи с проведением концерта, — рассказали в ведомстве.
Движение будет закрыто с 8.00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. А с 20.00 и до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309.
В ЦОДД уточнили, что до конца концерта на некоторых улицах нельзя будет припарковать машину.
Известно, что ограничения введены из-за концерта исполнителя Егора Крида, который ранее сообщал, что почти все билеты на его шоу распроданы.