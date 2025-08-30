Россияне смогут сдавать новые смартфоны, если на них нельзя установить RuStore

С сентября 2025 года россияне получат право сдавать новые смартфоны, если на них нельзя установить магазин приложений RuStore и другие отечественные сервисы. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета федерации по госстроительство Артем Шейкин. Его слова передает ТАСС.
Как отметил сенатор, с 1 сентября в России вступит в силу отдельный закон. Он предусматривает, что производители и поставщики смартфонов должны обеспечить пользователям возможность свободно устанавливать, а также обновлять отечественные приложения. Нововведения затронут, в том числе, смартфоны iPhone.
«Важно отметить: если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный», — подчеркнул Шейкин.
Он также добавил, что нововведения помогут укрепить технологический суверенитет, а также информационную безопасность РФ. Поскольку зависимость от зарубежных платформ уже не раз приводила к проблемам. В том числе к ограничению доступа к важным сервисам и навязыванию правил. Причем даже тех, которые идут вразрез с интересами пользователей из РФ.
Тем временем, также хотят изменить процесс установки приложений на смартфоны на платформе Android. В частности, предлагается запретить установку чего-либо от неизвестных разработчиков. Предполагается, что это защитит пользователей от вредоносного ПО и мошенничества.