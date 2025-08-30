Дайверы нашли затерянный мегаполис с отсылкой к знаменитой истории из Библии

Во времена римского владычества город стал пристанищем богатых граждан и правителей, известный своими садами, роскошными виллами и величественной архитектурой. Однако Канопус постепенно приходил в упадок из-за землетрясений, цунами и повышения уровня моря. К концу 2-го века до нашей эры некоторые части города были разрушены, а со временем большая его часть ушла под воду Средиземного моря, в то время как другие части были погребены под осадочными породами вблизи залива Абу-Кир.