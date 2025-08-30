Дайверы нашли затерянный мегаполис с отсылкой к знаменитой истории из Библии

Археологи обнаружили множество артефактов из затонувшего 2000-летнего города у берегов Египта, в том числе артефакт с именем библейского фараона. Подводные раскопки в бухте Абу-Кир выявили статуи, остатки домов, храмов, ремесленных мастерских и рыбных прудов, что подтверждает, что это место когда-то было процветающим городом.
Среди находок оказался колоссальный кварцитовый сфинкс с изображением Рамзеса II, которого некоторые историки идентифицируют как фараона из библейской истории Исхода, когда Моисей вывел израильтян из Египта, пишет Daily Mail. Кроме того были обнаружены гранитный колосс неизвестного человека эпохи Птолемеев и беломраморная статуя римского аристократа, а также ремесленные мастерские, высеченные в скале водоемы и пруды для разведения рыбы.
Исследователи также нанесли на карту торговое судно, скопления каменных якорей и основание портового крана, что пролило свет на оживленную деятельность, которая когда-то происходила вдоль Канопского рукава Нила.
Египетские официальные лица предполагают, что это место, возможно, было частью давно утраченного морского порта Канопус, крупного торгового, религиозного и роскошного центра времен египетской династии Птолемеев и Римской империи.
Эпоха Птолемеев длилась почти 300 лет, за ней последовало римское правление, продолжавшееся около 600 лет, рассказывает Daily Mail. Со временем землетрясения и повышение уровня моря постепенно поглотили столицу на дне Средиземного моря, оставив ее сокровища храниться под водой на протяжении тысячелетий.
Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатх отмечает: «Под водой много всего, но то, что мы можем поднять, ограничено, это только конкретные материалы в соответствии со строгими критериями. Остальное останется частью нашего затонувшего наследия».
Колоссальный сфинкс с его царским картушем не только идентифицирует Рамзеса II, но и дает новое представление о мастерстве и технике создания царских скульптур во время его правления в 13 веке до нашей эры.
Рамзес II, известный своими монументальными статуями и военными подвигами, широко известен среди историков и представителей массовой культуры как фараон, поработивший израильтян в библейской истории Исхода. Согласно библейскому повествованию, Моисей вывел израильтян из Египта, разделив Красное море и направив их в Землю Обетованную. Хотя эта история овеяна легендами, открытие сфинкса, носящего имя Рамзеса II, добавляет ощутимую связь с этой древней историей.
Раскопки в Абу-Кире, ставшие первой крупной подводной операцией Египта за последние 25 лет, подчеркивают неизменную приверженность страны защите своего уникального культурного наследия и дают редкое представление о величии ее затопленных городов.
Шериф Фатхи приветствовал эту операцию как «выдающуюся веху» в усилиях Египта по сохранению своего уникального культурного наследия.
Канопус был важным древнеегипетским городом и морским портом, расположенным недалеко от западной части дельты Нила, к востоку от современной Александрии, отмечает Daily Mail. Городская гавань и речные каналы поддерживали торговлю с Грецией, Римом и другими странами Средиземноморья, перевозя такие товары, как зерно, керамику и предметы роскоши. Канопус также славился своими храмами, религиозными фестивалями и развлечениями, и на нем находился храм, посвященный богу Осирису. Как напоминает Daily Mail, Осирис — древнеегипетский бог подземного мира, смерти, возрождения и сельского хозяйства.
Во времена римского владычества город стал пристанищем богатых граждан и правителей, известный своими садами, роскошными виллами и величественной архитектурой. Однако Канопус постепенно приходил в упадок из-за землетрясений, цунами и повышения уровня моря. К концу 2-го века до нашей эры некоторые части города были разрушены, а со временем большая его часть ушла под воду Средиземного моря, в то время как другие части были погребены под осадочными породами вблизи залива Абу-Кир.