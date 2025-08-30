В Евросоюзе наметился раскол: главы МИД ЕС не могут прийти к общему знаменателю в отношении России

Известно, что в ЕС уже давно нет согласия по решениям в отношении России. Если большая часть ЕС продолжает политику милитаризации и давления на РФ, то Венгрия и Словакия всеми силами стараются сорвать планы альянса и заблокировать антироссийские санкции. Из-за чего сами оказываются под давлением своих же союзников.