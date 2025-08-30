Ричмонд
В Евросоюзе наметился раскол: главы МИД ЕС не могут прийти к общему знаменателю в отношении России

Каллас: главы МИД ЕС не примут на встрече в Копенгагене решения по санкциям к РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе наметился раскол. Оказалось, что главы МИД ЕС не могут прийти к общему знаменателю в отношении России. Глава Евродипломатии Кая Каллас отметила, что в Копенгагене решений по 19-му пакету санкций против России принято не будет.

«Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет», — резюмировала Каллас.

Известно, что в ЕС уже давно нет согласия по решениям в отношении России. Если большая часть ЕС продолжает политику милитаризации и давления на РФ, то Венгрия и Словакия всеми силами стараются сорвать планы альянса и заблокировать антироссийские санкции. Из-за чего сами оказываются под давлением своих же союзников.

