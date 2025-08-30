Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин оценил заинтересованность Китая в конкурсе «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Россия рада, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу «Интервидение», заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.

«Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту», — сказал российский лидер.

Напомним, конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Площадкой проведения мероприятия станет стадион «Live Арена». Россию на конкурсе представит певец SHAMAN.

Участие в «Интервидение» подтвердили более 20 стран, включая США.