Путин оценил заинтересованность Китая в конкурсе «Интервидение»

Россия рада, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу «Интервидение», заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
«Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту», — сказал российский лидер.
Напомним, конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Площадкой проведения мероприятия станет стадион «Live Арена». Россию на конкурсе представит певец SHAMAN.
Участие в «Интервидение» подтвердили более 20 стран, включая США.