Белоруска Азаренко завершила играть на US Open, уступив американке Пегуле

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на US Open.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Виктория Азаренко завершила играть на US Open, уступив американке Джессике Пегуле.

Белоруска Азаренко в третьем круге Открытого чемпионата США встречалась с американкой Джессикой Пегулой. Игра длилась 1 час и 37 минут. И завершилась в пользу представительницы США со счетом 6:1, 7:5.

