Белоруска Азаренко завершила играть на US Open, уступив американке Пегуле

Белоруска Виктория Азаренко завершила играть на US Open, уступив американке Джессике Пегуле.
Белоруска Азаренко в третьем круге Открытого чемпионата США встречалась с американкой Джессикой Пегулой. Игра длилась 1 час и 37 минут. И завершилась в пользу представительницы США со счетом 6:1, 7:5.
Тем временем мы собрали, что произошло после непростой победы белоруски Арины Соболенко над россиянкой Полиной Кудерметовой на US Open-2025: «Смогла справиться с давлением».
Кстати, мы узнали, что произошло после высказывания белоруски Арины Соболенко о скандале на US Open: «Она полностью потеряла контроль над своими эмоциями».
Ранее «Минсктранс» заявил про новый способ оплаты штрафов за безбилетный проезд с 1 сентября: «Оплата наличными будет невозможна».