Газманов обрадовался включению его песен в школьную программу

Знаменитый российский певец Олег Газманов отреагировал на включение его произведений в школьную программу. Он признался, что крайне рад такому событию. Слова артиста передает ТАСС.
Как известно, в школьную программу произведения Газманова попали еще несколько дней назад. Они вошли в реестр произведений, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. При этом также подчеркивалось, что школы будут сами решать, нужно ли использовать те или иные песни из перечня.
Однако сам Газманов признался, что в любом случае рад данному событию. По словам артиста, особенно трогательным событием для него является включение в перечень песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк».
«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — подчеркнул артист.
Немногим ранее сообщались, что в школьную программу также может попасть песня артистки Надежды Кадышевой «Веночек». Соответствующее предложение уже озвучил депутат Государственной думы Михаил Романов. Он подчеркнул, что многое также зависит от желания педагогического коллектива.