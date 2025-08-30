Ричмонд
Газманов обрадовался включению его песен в школьную программу

Газманов признался, что включение его песен в школьную программу является для него трогательным событием.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый российский певец Олег Газманов отреагировал на включение его произведений в школьную программу. Он признался, что крайне рад такому событию. Слова артиста передает ТАСС.

Как известно, в школьную программу произведения Газманова попали еще несколько дней назад. Они вошли в реестр произведений, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. При этом также подчеркивалось, что школы будут сами решать, нужно ли использовать те или иные песни из перечня.

Однако сам Газманов признался, что в любом случае рад данному событию. По словам артиста, особенно трогательным событием для него является включение в перечень песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк».

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — подчеркнул артист.

Немногим ранее сообщались, что в школьную программу также может попасть песня артистки Надежды Кадышевой «Веночек». Соответствующее предложение уже озвучил депутат Государственной думы Михаил Романов. Он подчеркнул, что многое также зависит от желания педагогического коллектива.