Газманов обрадовался включению его песен в школьную программу

Как известно, в школьную программу произведения Газманова попали еще несколько дней назад. Они вошли в реестр произведений, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. При этом также подчеркивалось, что школы будут сами решать, нужно ли использовать те или иные песни из перечня.