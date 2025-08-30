Ричмонд
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник полководцу Жукову

В Подмосковье суд освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших на Манежной площади в Москве памятник полководцу Георгию Жукову, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания принудительных работ. Суды первой инстанции, согласно документам, отклонили оба прошения, решения были обжалованы. На стадии апелляции Анастасии Лысенковой, как уточняет агентство, удалось добиться освобождения, а Вере Николаевой — нет.

Тверской суд столицы в августе 2024 года приговорил Лысенкову и Николаеву к одному году принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Изначально они находились в следственном изоляторе, позднее меру пресечения женщинам изменили на домашний арест.

Как ранее сообщил агентству источник, они нанесли на памятник маршалу Жукову баллончиком с краской надпись «ГУР».