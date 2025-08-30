Жители Красноярского края потеряли 1,7 млрд рублей от рук мошенников с начала 2025 года

Прокуратура Красноярского края опубликовала шокирующую статистику по киберпреступлениям: с января 2025 года жертвами аферистов стали уже 6379 местных жителей. Общий ущерб от действий мошенников превысил 1,7 миллиарда рублей.
Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 187 жителей региона более 45 миллионов рублей. Наиболее распространенными схемами остаются: фейковые криптовалютные биржи, звонки от лжесотрудников правоохранительных органов и рассылка фишинговых ссылок от имени популярных интернет-магазинов.
В надзорном ведомстве отмечают, что раскрываемость таких преступлений остается низкой и составляет всего 26,8%. По каждому факту мошенничества возбуждены уголовные дела, однако вернуть похищенные средства удается крайне редко.
Специалисты рекомендуют жителям края проявлять повышенную бдительность при получении подозрительных звонков и сообщений, никогда не сообщать посторонним лицам реквизиты банковских карт и коды из SMS. При малейших сомнениях следует немедленно обращаться в официальные службы поддержки банков или правоохранительные органы.