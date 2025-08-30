Жители Красноярского края потеряли 1,7 млрд рублей от рук мошенников с начала 2025 года

Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 187 жителей региона более 45 миллионов рублей. Наиболее распространенными схемами остаются: фейковые криптовалютные биржи, звонки от лжесотрудников правоохранительных органов и рассылка фишинговых ссылок от имени популярных интернет-магазинов.