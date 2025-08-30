Ричмонд
Россиянка Андреева сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open

Мирра Андреева уступила американке Тейлор Таунсенд со счетом 7:5, 6:2.

Источник: Аргументы и факты

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате США (US Open), уступив в третьем круге турнира.

Российская теннисистка сенсационно проиграла американке Тейлор Таунсенд, которая располагается на 139-м месте в мировом рейтинге, со счетом 7:5, 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат США по теннису завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 90 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вылетел в первом круге US Open — 2025, уступив французу Бенжамену Бонзи.