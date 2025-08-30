Ричмонд
В пяти районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 30 августа над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 30 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Известно, что дроны сбили в пяти районах: Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском.

— Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал, — сказано в сообщении.

