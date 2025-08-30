В пяти районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на субботу, 30 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Известно, что дроны сбили в пяти районах: Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском.
— Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше