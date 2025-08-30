«Горб несчастья»: кризис среднего возраста остался в прошлом

Кризис среднего возраста остался в прошлом, утверждают ученые. По их словам, так называемый «Горб несчастья» в возрасте 47 лет исчез. От «Безумной, глупой, любви» до «Американской красоты» кризис среднего возраста был в центре внимания многих фильмов-блокбастеров на протяжении многих лет. Но, по мнению ученых, этот страшный поворотный момент остался в прошлом.
Предыдущие исследования указывали на «горб несчастья» — рост беспокойства, стресса и депрессии, который достигает своего пика в возрасте около 47 лет, а затем снова снижается, пишет Daily Mail. Однако в новом исследовании исследователи из Дартмутского колледжа утверждают, что «горб», возможно, исчез.
По мнению экспертов, это, вероятно, связано с ухудшением психического здоровья молодых людей.
«Наша работа является первой, в которой показано, что ухудшение психического здоровья молодых людей в последние годы означает, что сегодня, как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, уровень психических заболеваний наиболее высок среди молодежи и снижается с возрастом, — пояснили исследователи. — Это огромная перемена по сравнению с прошлым, когда психические расстройства достигали своего пика в среднем возрасте. Причины этого изменения спорны, но мы обеспокоены тем, что сегодня среди молодежи наблюдается серьезный кризис психического здоровья, требующий решения».
Исследования, проводимые с 2008 года по всему миру, показали, что с возрастом наблюдается «U-образная» тенденция в улучшении самочувствия. Как правило, в детстве наше самочувствие, как правило, было высоким, а затем снижалось примерно до 50 лет. В этот момент пик недовольства достигает своего пика, прежде чем в пожилом возрасте благосостояние снова восстанавливается, пишет Daily Mail.
В своем новом исследовании ученые задались целью понять, сохраняется ли эта U-образная тенденция в Великобритании и США. Команда провела опросы более чем 10 миллионов взрослых в США и 40 000 домохозяйств в Великобритании.
К удивлению исследователей, результаты подтвердили, что «горб несчастья» среднего возраста исчез, в то время как у молодых людей наблюдается заметное ухудшение психического здоровья.
Хотя причина его исчезновения остается неясной, исследователи выдвигают несколько мрачных предположений. По их словам, это может быть связано с долгосрочными последствиями Великой рецессии для перспектив трудоустройства молодежи.
В своем исследовании, опубликованном в PLOS One, авторы пишут: «Поскольку рынок труда не смог быстро восстановиться после Великой рецессии, о чем свидетельствует стагнация реальной заработной платы, в последующие годы после Великой рецессии, возможно, пострадали новые группы работников».
В качестве альтернативы, это может быть связано с проблемами психического здоровья, вызванными пандемией Covid-19.
«Большая часть недавней литературы об ухудшении психического здоровья среди молодежи посвящена пандемии COVID, — пояснили исследователи. — Хотя это не может объяснить ухудшение психического здоровья молодежи в период, начавшийся вскоре после Великой рецессии, это, возможно, способствовало увеличению темпов ухудшения психического здоровья молодых людей».
Наконец, исследователи предполагают, что снижение благосостояния молодежи может быть связано с распространением смартфонов.
«Третья гипотеза связана с появлением технологий смартфонов и с тем, как они повлияли на восприятие молодыми людьми самих себя и своей жизни по сравнению с представлениями их сверстников о своей жизни в социальных сетях, — пояснили исследователи. — Эта новая информация об их жизни может привести к еще большей неудовлетворенности собственной жизнью, во многом таким же образом, как новая информация о “разрыве в оплате труда” между собственной зарплатой и зарплатой коллег порождает еще большую неудовлетворенность оплатой труда».
Исследователи надеются, что их результаты послужат толчком к дальнейшему изучению вопроса о счастье на протяжении всей нашей жизни.
«Возраст больше не влияет на плохое самочувствие, — заключили они. — Напрашивается вопрос, что делать с этим явлением глобального снижения благосостояния молодежи, которое не имеет никаких признаков ослабления?».