«Горб несчастья»: кризис среднего возраста остался в прошлом

«Третья гипотеза связана с появлением технологий смартфонов и с тем, как они повлияли на восприятие молодыми людьми самих себя и своей жизни по сравнению с представлениями их сверстников о своей жизни в социальных сетях, — пояснили исследователи. — Эта новая информация об их жизни может привести к еще большей неудовлетворенности собственной жизнью, во многом таким же образом, как новая информация о “разрыве в оплате труда” между собственной зарплатой и зарплатой коллег порождает еще большую неудовлетворенность оплатой труда».