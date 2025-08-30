В Беларуси санэпидслужба выявила арбузы с нитратами из Ростовской области

Специалисты Госсаннадзора в августе 2025 года обнаружили в продаже партию арбузов, в которой было превышено содержание нитратов. Производителем арбузов является ИП из Ростовской области России. Партия была упакована 2 августа, а срок годности составлял 30 суток.