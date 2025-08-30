Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси санэпидслужба выявила арбузы с нитратами из Ростовской области

Арбузы с нитратами нашли в продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси санэпидслужба выявила арбузы с нитратами из Ростовской области. Подробности сообщили в пресс-службе санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.

Специалисты Госсаннадзора в августе 2025 года обнаружили в продаже партию арбузов, в которой было превышено содержание нитратов. Производителем арбузов является ИП из Ростовской области России. Партия была упакована 2 августа, а срок годности составлял 30 суток.

«Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — говорится в сообщении.