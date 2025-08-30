Древнюю монету назвали доказательством подлинности Туринской плащаницы

Древняя монета с изображением лика Иисуса может опровергнуть давнее мнение о том, что Туринская плащаница — средневековая подделка. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1988 году, позволил предположить, что плащаница была изготовлена между 1260 и 1390 годами нашей эры, что, по-видимому, исключает ее принадлежность к погребальному одеянию Христа. Некоторые исследователи, однако, утверждают, что протестированные образцы были просто взяты с участков ткани, которые были отреставрированы в течение этого периода.