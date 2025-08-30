Древнюю монету назвали доказательством подлинности Туринской плащаницы

Древняя монета с изображением лика Иисуса может опровергнуть давнее мнение о том, что Туринская плащаница — средневековая подделка. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1988 году, позволил предположить, что плащаница была изготовлена между 1260 и 1390 годами нашей эры, что, по-видимому, исключает ее принадлежность к погребальному одеянию Христа. Некоторые исследователи, однако, утверждают, что протестированные образцы были просто взяты с участков ткани, которые были отреставрированы в течение этого периода.
Бронзовый фоллис, отчеканенный в Константинополе между 969 и 976 годами нашей эры, имеет поразительное сходство с изображением лица на плащанице, пишет Daily Mail.
Джастин Робинсон, историк из Лондонского монетного двора, отмечает, что крошечное, размером в один сантиметр, изображение на монете удивительным образом воспроизводит характерную форму «креста», образованную бровями, лбом и носом, почти идентичную чертам, запечатленным на Плащанице.
«На мой взгляд, очевидное сходство между монетой и изображением на Туринской плащанице показывает, что граверы видели в Константинополе [где была выставлена плащаница] в десятом веке», — рассказал в интервью Daily Mail Робинсон, купивший монету в 2018 году.
«Если граверы на монетах копировали изображение лица на Плащанице в десятом веке, то само собой разумеется, что плащаница не может быть позднесредневековой подделкой», — высказал свое мнение Робинсон.
Майкл Ковальски, ведущий эксперт по Туринской плащанице, рассказал Daily Mail: «На монете изображен портрет Иисуса с некоторыми отличительными чертами, которые, похоже, были скопированы непосредственно с плащаницы, включая две длинные пряди волос на левой стороне головы. Мне особенно трудно понять, зачем граверу понадобилось создавать изображение с более длинными волосами с одной стороны, если только он не копировал то, что считалось истинным подобием Иисуса».
На монете также есть надписи, подчеркивающие ее сакральное значение: на лицевой стороне написано «С нами Бог», а на оборотной стороне — «Иисус Христос, Царь царей».
Робинсон также отметил, что на изображении есть характерная отметина на правой щеке, небольшой квадрат под усами и раздвоенная борода, длинные волосы свисают с обеих сторон, а две параллельные пряди в левом нижнем углу — детали, которые сильно напоминают плащаницу.
«Все эти особенности отчетливо видны на изображении на Плащанице, и в результате получилась монета, которая слишком сильно напоминает Плащаницу, чтобы ее можно было списать на простое совпадение», — подчеркивает Робинсон.
На монете на лице Иисуса также изображена раздвоенная борода, в тон Плащанице, но что больше всего удивило историков, так это две отдельные пряди волос, идущие параллельно с левой стороны обоих артефактов.
На фотографиях Плащаницы с высоким разрешением видно, что эти пряди свисают со лба или виска, являясь частью длинных волос, обрамляющих лицо Иисуса и спускающихся на плечи в виде четко очерченного рисунка, пишет Daily Mail. На шее также имеется характерная горизонтальная полоса, которая соответствует аналогичной полосе на Плащанице.
«Я нахожу это убедительным доказательством того, что константинопольские граверы тщательно копировали изображение Христа на монетах, — настаивает Робинсон. — Император, который совсем недавно прибыл в Константинополь, хотел, чтобы на монетах империи появилось истинное изображение Христа. Такие специфические черты было бы почти невозможно изобрести без прямой ссылки на ранее существовавший образ».
Историк указал на недостатки в датировке плащаницы по радиоуглеродному анализу, заявив, что «образец, протестированный в 1988 году, был взят из уголка Плащаницы, который подвергался средневековой починке для укрепления ткани».
«Священники часто часами держали уголок плащаницы во время публичных демонстраций, подвергая ткань многовековому воздействию пота и износа. Кроме того, ученые отмечают, что огонь может исказить результаты определения углерода-14, а плащаница сильно пострадала во время пожара в 1532 году», — продолжил Робинсон.