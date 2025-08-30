В Минобразования напомнили, что изменится в школах с 1 сентября

Система общего среднего образования отчиталась о готовности к качественной организации образовательного процесса и приему учащихся. В понедельник, 1 сентября, страна будет отмечать День знаний — более 2,6 тыс. учреждений общего среднего образования откроют свои двери, за парты сядут 1 млн 50 тыс. учащихся, среди которых 90 тыс. первоклассников. Что поменяется с начала нового учебного года, о чем важно знать детям, родителям и педагогам, рассказала заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
К 1 сентября Министерством образования подготовлено два новых учебника: по основам безопасности жизнедеятельности для 3-го класса и по истории Беларуси в контексте всемирной истории для 11-го класса. Учебники доставляются в учреждения образования в соответствии с установленным графиком.
Никаких революционных изменений нет. Те нововведения, которые будут актуальны с 1 сентября, — это результат плановой системной работы по совершенствованию системы образования. Мы говорим, что жизнь не стоит на месте, развивается и система образования. Стоять в стороне от новаций, которые происходят, просто не имеем права. В первую очередь в 2025/26 учебном году у 11-классников в расписании появится новый учебный предмет — «История Беларуси в контексте всемирной истории». Но он не совсем новый. История Беларуси в контексте всемирной истории уже была в 10-м классе. В этом году предмет будут изучать и учащиеся 10-х классов, и 11-х. То есть мы завершаем введение нового учебного предмета на третьей ступени общего среднего образования.
Она отметила, что особое внимание в школах всегда уделялось здоровьесберегающим технологиям. «Ребенок должен прийти в школу, посещать ее 11 лет. По ее окончании он должен быть не только выпускником, владеющим знаниями, но и здоровым человеком. Поэтому отдельное внимание мы уделяем здоровьесберегающим технологиям в организации образовательного процесса. Именно физкультура повышает двигательную активность учащихся. В расписании всех учащихся с 1-го по 11-й класс появится три урока физической культуры и здоровья. Опять же, нельзя сказать, что это революционное нововведение. В прошлом году было два урока физкультуры, также для всех учащихся был рекомендован час здоровья и спорта. В Министерство образования поступали обращения о том, что важно сделать этот третий час не рекомендованным, а обязательным. Для того чтобы снять все возможные дискуссии в данном направлении, сейчас в основном расписании стоят три урока физической культуры», — проинформировала представитель Минобразования.
Следующее нововведение касается централизованного экзамена. «Учащиеся 11-го класса 2025/26 учебного года могут быть освобождены от централизованного экзамена по медицинским показаниям. Напомню, что в этом году по медицинским показаниям могли быть освобождены только учащиеся 9-го класса. Время показало, что эта норма нужна и для 11-классников. Перечень медицинских показаний, по которым могут дать освобождение от выпускных экзаменов, устанавливается Министерством здравоохранения. Обращаю особое внимание учащихся и родителей, если учащиеся освобождаются от централизованного экзамена, а форма централизованного экзамена такая же, как и централизованного тестирования, то ребята не смогут в 2026 году участвовать во вступительной кампании для продолжения обучения в учреждениях высшего образования. В аттестат об общем среднем образовании будут выставлены годовые отметки по всем предметам. Что касается централизованного экзамена, ребята, которые получили 0 баллов на ЦЭ, смогут попытаться еще раз пройти экзамен в августе и получить аттестат об общем среднем образовании. Выпускники 2025 года и предыдущих лет, сдавшие централизованный экзамен на 0 баллов, смогут получить аттестат об общем среднем образовании только в следующем году, пройдя процедуру аттестации в порядке экстерната. Эти нововведения вводятся с 1 сентября исключительно для пользы учащихся», — подчеркнула Ирина Каржова.
С 1 сентября на законодательном уровне определены требования к внешнему виду учащихся. Дети при посещении учебных занятий должны быть в одежде делового стиля, за исключением физкультуры и трудового обучения, где есть отдельные требования к внешнему виду учащихся. «Правило это не новое. Министерством образования совместно с областными, районными управлениями образования, руководителями учреждений образования эта работа проводится на протяжении ряда лет. Данная норма внесена в Кодекс об образовании, в Положении об учреждении общего среднего образования определено, что входит в комплект для мальчиков, что входит в комплект для девочек. По сравнению с прошлым годом никаких новаций нет. Комплект для мальчиков может включать брюки, пиджак, рубашку с длинным, с коротким рукавом, в холодное время года джемпер. Комплект для девочек вообще широкий: брюки, юбка, платье, сарафан, блузка, пиджак, жилетка, в холодное время года свитер. Речь не идет о единой одежде по всей стране. Речь идет об одежде делового стиля, о цветовой гамме в конкретном учреждении образования. Решение принимает руководитель, как и ранее, по согласованию с педагогической и родительской общественностью. Анализ показывает, что, как правило, выбирают синий и черный цвета, вместе с тем одежда может быть и бордового или серого цвета. В школах могут вводиться единые элементы одежды, на них может размещаться эмблема учреждения образования», — рассказала замначальника главного управления.
Еще из нового — ограничение использования в учреждениях образования мобильных телефонов. «Это решение принято не спонтанно, к нему подходили осознанно. Целый учебный год мы определялись, каким образом эта работа будет проводиться. Министерством образования подготовлены рекомендации в помощь руководителям учреждений образования по реализации этой нормы. Да, теперь у нас школа без мобильного телефона. Почему? Ранее мы уже приняли решение, что учащиеся в начале урока сдают мобильный телефон, а в конце занятия забирают его и могут им пользоваться в перерывах. Но встает вопрос двигательной активности. Зайдите в школу, мы видим, что дети, уткнувшись носом в телефон, переписываются со своими одноклассниками. Ушло живое общение среди ребят. И вот для того, чтобы поднять двигательную активность на перерывах, чтобы ребята смотрели друг другу в глаза, чтобы общались, а школа и этому должна учить, и было принято это решение. С 1 сентября, приходя в школу в начале учебного дня, ребята сдают мобильные телефоны, и по завершении занятий телефоны им возвращаются. Во всех школах уже организованы места хранения гаджетов», — проинформировала представитель Минобразования.
Единых требований по сбору мобильников нет. Их может собирать учитель, дети могут сами размещать свои телефоны в ячейках. Школа сама решает эти нюансы. Важно, что каждое учреждение в этом вопросе уже определилось. И с 1 сентября учебный процесс во всех школах страны стартует по обновленным правилам.
Светлана ПЕКАРЬ.