В Минобразования напомнили, что изменится в школах с 1 сентября

С 1 сентября на законодательном уровне определены требования к внешнему виду учащихся. Дети при посещении учебных занятий должны быть в одежде делового стиля, за исключением физкультуры и трудового обучения, где есть отдельные требования к внешнему виду учащихся. «Правило это не новое. Министерством образования совместно с областными, районными управлениями образования, руководителями учреждений образования эта работа проводится на протяжении ряда лет. Данная норма внесена в Кодекс об образовании, в Положении об учреждении общего среднего образования определено, что входит в комплект для мальчиков, что входит в комплект для девочек. По сравнению с прошлым годом никаких новаций нет. Комплект для мальчиков может включать брюки, пиджак, рубашку с длинным, с коротким рукавом, в холодное время года джемпер. Комплект для девочек вообще широкий: брюки, юбка, платье, сарафан, блузка, пиджак, жилетка, в холодное время года свитер. Речь не идет о единой одежде по всей стране. Речь идет об одежде делового стиля, о цветовой гамме в конкретном учреждении образования. Решение принимает руководитель, как и ранее, по согласованию с педагогической и родительской общественностью. Анализ показывает, что, как правило, выбирают синий и черный цвета, вместе с тем одежда может быть и бордового или серого цвета. В школах могут вводиться единые элементы одежды, на них может размещаться эмблема учреждения образования», — рассказала замначальника главного управления.